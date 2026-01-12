Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 58-Jährige in Stadtbahn gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Eine 58 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag (11.01.2026) in der Linie U15 gestürzt und musste in einem Krankenhaus versorgt werden. Bei der Einfahrt der Linie U15 Richtung Ruhbank gegen 17.10 Uhr in die Haltestelle Charlottenplatz soll die Stadtbahn stark gebremst haben, sodass die 58-Jährige stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

