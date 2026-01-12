Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Einbrecher haben am Freitag (09.01.2026) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Andreas-Fauser-Straße einzubrechen. Die Diebe warfen gegen 17.55 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein. Offenbar wurden sie hierbei von einer Nachbarin gestört, die das Geschehen beobachtete. Die beiden männlichen, dunkel gekleideten Personen rannten daraufhin Richtung Udamstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell