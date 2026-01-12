PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher in die Flucht geschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Einbrecher haben am Freitag (09.01.2026) versucht, in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Andreas-Fauser-Straße einzubrechen. Die Diebe warfen gegen 17.55 Uhr die Scheibe der Terrassentür ein. Offenbar wurden sie hierbei von einer Nachbarin gestört, die das Geschehen beobachtete. Die beiden männlichen, dunkel gekleideten Personen rannten daraufhin Richtung Udamstraße davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 12:05

    POL-S: Fahrausweisprüfer weggestoßen und geflüchtet - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann ist am Samstagabend (10.01.2026) ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen und hat bei einer Kontrolle einen 57 Jahre alten Fahrausweisprüfer weggestoßen um zu flüchten. Der 57-Jährige kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 18.35 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U1, die in Richtung Heslach unterwegs war und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 12:02

    POL-S: Tiefgarage in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Nord (ots) - Aus unbekannter Ursache ist am Freitagabend (09.02.2026) eine Tiefgarage am Oberen Hoppenlauweg in Brand geraten. Zeugen bemerkten gegen 22:20 Uhr den Brand und wählten den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte zunächst ein in der Garage abgestellter 1000 Liter Papiermüllcontainer, woraufhin die Garage in Vollbrand geriet. Das Feuer ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 11:55

    POL-S: Versuchter Tankstellenüberfall - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (10.01.2026) versucht, eine Tankstelle an der Benzenäckerstraße zu überfallen. Eine 40 Jahre alte Angestellte verließ die Tankstelle gegen 22.10 Uhr nach Ladenschluss, als der Unbekannte sie von hinten überraschte. Er drückte ihr einen Gegenstand in den Rücken und forderte sie auf, die Tür ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren