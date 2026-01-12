Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tiefgarage in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Freitagabend (09.02.2026) eine Tiefgarage am Oberen Hoppenlauweg in Brand geraten. Zeugen bemerkten gegen 22:20 Uhr den Brand und wählten den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte zunächst ein in der Garage abgestellter 1000 Liter Papiermüllcontainer, woraufhin die Garage in Vollbrand geriet. Das Feuer zerstörte das hölzerne Garagentor sowie mehrere Mülltonnen und die Garagendecke. Angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell