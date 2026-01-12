PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Tiefgarage in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Aus unbekannter Ursache ist am Freitagabend (09.02.2026) eine Tiefgarage am Oberen Hoppenlauweg in Brand geraten. Zeugen bemerkten gegen 22:20 Uhr den Brand und wählten den Notruf. Alarmierte Kräfte der Feuerwehr löschten die Flammen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brannte zunächst ein in der Garage abgestellter 1000 Liter Papiermüllcontainer, woraufhin die Garage in Vollbrand geriet. Das Feuer zerstörte das hölzerne Garagentor sowie mehrere Mülltonnen und die Garagendecke. Angrenzende Gebäude blieben unbeschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 12.01.2026 – 11:55

    POL-S: Versuchter Tankstellenüberfall - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mühlhausen (ots) - Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (10.01.2026) versucht, eine Tankstelle an der Benzenäckerstraße zu überfallen. Eine 40 Jahre alte Angestellte verließ die Tankstelle gegen 22.10 Uhr nach Ladenschluss, als der Unbekannte sie von hinten überraschte. Er drückte ihr einen Gegenstand in den Rücken und forderte sie auf, die Tür ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:46

    POL-S: Durchsuchung in Gaststätte wegen unerlaubtem Glücksspiel

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Polizeibeamte haben am Samstag (10.01.2026) eine Gaststätte an der Brunnenstraße durchsucht, in der illegale Glücksspiele veranstaltet worden sein sollen. Bei der Durchsuchung gegen 22.30 Uhr trafen die Polizisten 16 Tatverdächtige an, die an Tischen spielten. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ermittelt. Auch der Gaststättenbetreiber und ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 10:38

    POL-S: 28-Jähriger versucht gefälschtes Rezept einzulösen

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Polizeibeamte haben am Freitag (09.01.2026) in einer Apotheke an der Straße Hallschlag einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein gefälschtes Rezept abgegeben zu haben. Der Tatverdächtige betrat gegen 10.20 Uhr die Apotheke und wollte ein Krebsmedikament im Wert von mehreren Tausend Euro abholen. Da das Medikament nicht vorrätig war, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren