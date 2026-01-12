Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durchsuchung in Gaststätte wegen unerlaubtem Glücksspiel

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Polizeibeamte haben am Samstag (10.01.2026) eine Gaststätte an der Brunnenstraße durchsucht, in der illegale Glücksspiele veranstaltet worden sein sollen. Bei der Durchsuchung gegen 22.30 Uhr trafen die Polizisten 16 Tatverdächtige an, die an Tischen spielten. Gegen sie wird wegen des Verdachts der Beteiligung am unerlaubten Glücksspiel ermittelt. Auch der Gaststättenbetreiber und mutmaßliche Veranstalter der illegalen Glückspiele befand sich in der Gaststätte. Bei der Durchsuchung beschlagnahmten die Beamten rund 25.500 Euro Bargeld. Die Beamten durchsuchten die Wohnung des Betreibers und beschlagnahmten dort weitere 5.000 Euro Bargeld. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell