POL-S: Fußgängerin von Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Unfall am Freitagabend (09.01.2026) wurde eine Passantin beim Überqueren einer Straße von einem Fahrzeug erfasst. Gegen 21.00 Uhr passierte eine 61-jährige Frau mit einem Rollator die Hohenstaufenstraße in Richtung Tübinger Straße mutmaßlich bei Rotlicht an einer Fußgängerfurt und wurde dabei von einem 71-jährigen VW-Fahrer erfasst, welcher die Hohenstaufenstraße vom Marienplatz herkommend befahren wollte. Durch den Zusammenstoß prallte die 61-Jährige mit ihrem Kopf gegen die Windschutzscheibe, zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von zirka 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

