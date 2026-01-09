PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Bus gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein 58 Jahre alter Mann hat sich am Donnerstag (08.01.2026) bei einem Verkehrsunfall an der Rotenwaldstraße leichte Verletzungen zugezogen. Ein unbekannter Autofahrer fuhr gegen 14.55 Uhr in der Rotenwaldstraße Richtung Wildparkstraße. Auf Höhe der Bushaltestelle Leipziger Platz überholte er einen Linienbus der Linie 44 und scherte vor diesem ein. Der Busfahrer musste eine Gefahrenbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte der 58 Jahre alte Fahrgast aus seinem Rollstuhl und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

