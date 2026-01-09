Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: 32-Jähriger wegen des Verdachts der Geldwäsche festgenommen

Rom/Stuttgart (ots)

Italienische Polizeibeamte haben im Dezember in Rom einen 32 Jahre alten Mann aufgrund eines internationalen Haftbefehls festgenommen, der im Verdacht steht, an gewerbsmäßiger Geldwäsche beteiligt gewesen zu sein. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sein Bankkonto zur Verfügung gestellt zu haben, auf dem Gelder aus Straftaten des Phänomens Romance Love Scam einbezahlt und gezielt an andere Personen weitergeleitet wurden. Das Geld stammt aus Betrugsstraftaten die zu Lasten von Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet begangen wurden. Der entstandene Schaden beträgt insgesamt über 84.000 Euro. Der 32-Jährige wurde am Donnerstag (08.01.2026) in Rom an Beamte der Kriminalpolizei aus Stuttgart übergeben. Der Tatverdächtige mit nigerianischer Staatsangehörigkeit wird am Freitag (09.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

