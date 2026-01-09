PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Im Gleisbett stecken geblieben

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 36 Jahre alter Mann ist am Donnerstag (08.01.2026) beim Abbiegen in die Heilbronner Straße mit seinem Auto im Gleisbett stecken geblieben. Der Mann wollte gegen 18.50 Uhr mit seinem Skoda vom Parkplatz des Pragfriedhofs verbotenerweise nach links in die Heilbronner Straße über die Gleise abbiegen. Hierbei blieb sein Fahrzeug im Gleisbett stecken. Alarmierte Polizeibeamte stellten fest, dass das Auto weder zugelassen noch versichert war. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Da der Verdacht bestand, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er eine Blutprobe abgegeben. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

