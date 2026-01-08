POL-S: Mülltonne in Brand geraten - Zeugen gesucht
Stuttgart-Untertürkheim (ots)
Aus bislang ungeklärter Ursache ist in der Türkenstraße am Mittwochnachmittag (07.01.2026) eine Mülltonne in Brand geraten. Ein Anwohner entdeckte gegen 14.35 Uhr den Brand, schob die brennende Mülltonne von der angrenzenden Hauswand weg und setzte den Notruf ab. Die Feuerwehr löschte anschließend die in Vollbrand stehende Mülltonne. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +491189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
