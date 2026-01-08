POL-S: Mülltonne in Brand geraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots) - Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (07.01.2026) in einem Hotel an der Lautenschlagerstraße einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Aktenordner gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Ein 46 jähriger Angestellter hatte den Mann gegen 11.00 Uhr über die Videoüberwachungsanlage beobachtet, in der Lobby gestellt und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Als die Polizisten eintrafen, ...

