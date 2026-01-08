Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Fußgänger von Auto erfasst und schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Mittwoch (07.01.2025) in der Straße Hallschlag haben sich ein 26-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau schwere Verletzungen zugezogen. Ein 39 Jahre alter Mann fuhr mit seinem VW gegen 09.30 Uhr in der Straße Hallschlag Richtung Altenburger Steige. An der Kreuzung zur Straße Am Römerkastell übersah er mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne die beiden Fußgänger und erfasste diese, als sie gerade an einer Fußgängerfurt die Straße querten. Rettungskräfte kümmerten sich um die schwerverletzten Fußgänger und brachten sie in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

