Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto überschlagen

Stuttgart - Vaihingen (ots)

Ein 89 Jahre alter Mercedesfahrer hat sich am Mittwoch (07.01.2027) bei einem Verkehrsunfall in der Büsnauer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 89-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr in der Büsnauer Straße in Richtung Vaihingen. Auf Höhe der Hausnummer 98 kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links ab, geriet auf eine Verkehrsinsel, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und prallte seitlich gegen einen Ampelmast. Anschließend überschlug sich der Pkw und kam schließlich auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Schaden beträgt ca. 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

