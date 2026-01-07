Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unachtsam die Gleise überquert - 26-Jährige gerät unter Stadtbahn

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine 26 Jahre alte Frau ist am Mittwochvormittag (07.01.2026) beim Überqueren der Gleise unter eine Stadtbahn geraten und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte die 26-Jährige gegen 06.20 Uhr von der Bushaltestelle über den Fußgängerüberweg zu einer Stadtbahn der Linie U3, die aus Richtung Plieningen in den Bahnhof einfuhr. Dabei wurde sie von einer Stadtbahn der Linie U8, die aus Richtung Nellingen heranfuhr, erfasst. Die 26-Jährige geriet unter die Stadtbahn und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus.

