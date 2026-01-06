PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Degerloch (ots)

Ein Leichtverletzter und etwa 110.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht zum Dienstag (06.01.2026) ereignet hat. Ein alkoholisierter 52-jähriger Mann befuhr gegen 01.55 Uhr mit seinem BMW die Jahnstraße in Fahrtrichtung Sillenbuch, geriet ins Schleudern, prallte gegen den Mast einer Lichtzeichenanlage und erlitt leichte Verletzungen. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte er ab. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 8990-1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

