Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizei nimmt mutmaßlichen Rauschgifthändler fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am späten Freitagabend (02.01.2026) einen 28 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Die Beamten wurden gegen 22.15 Uhr in der Rathauspassage auf den Tatverdächtigen aufmerksam, nachdem er beim Erblicken der Polizisten weglief. Bei der anschließenden Kontrolle entdeckten die Beamten mehrere Verkaufseinheiten Marihuana, 77 Ecstasy-Tabletten sowie 155 Euro mutmaßliches Dealergeld. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen mit gambischer Staatsangehörigkeit daraufhin fest. Er wurde am Samstag (03.01.2026) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell