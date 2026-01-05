PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (05.01.2026) in der Nord-Süd-Straße ereignet hat. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Porsche gegen 10.30 Uhr die Nord-Süd-Straße in Fahrtrichtung der B14. Auf der durch eine Ampelschlatung geregelte Kreuzung zur Auffahrt auf die Vaihinger Straße stieß sie mit einer 39-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, die aus entgegengesetzter Richtung kam und nach links Richtung Vaihinger Straße abbiegen wollte. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

