POL-S: Wer hatte grün? - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montag (05.01.2026) in der Nord-Süd-Straße ereignet hat. Eine 51-Jährige befuhr mit ihrem Porsche gegen 10.30 Uhr die Nord-Süd-Straße in Fahrtrichtung der B14. Auf der durch eine Ampelschlatung geregelte Kreuzung zur Auffahrt auf die Vaihinger Straße stieß sie mit einer 39-jährigen Hyundai-Fahrerin zusammen, die aus entgegengesetzter Richtung kam und nach links Richtung Vaihinger Straße abbiegen wollte. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer +4971189903400 beim Polizeirevier 4 Balinger Straße zu melden.

