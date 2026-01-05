Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindergärten und Schulen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Unbekannte sind über die Schulferien (22.12.2025 bis 05.01.2026) in Kindergärten an der Widdumhofstraße, der Sattelstraße und der Fiechtnerstraße sowie in Schulen am Spechtweg, der Hewig-Dohm-Straße, der Fuchswaldstraße, der Vogelrainstraße und der Paracelsusstraße eingebrochen. An der Widdumhofstraße versuchten die Täter zwischen Freitag (02.01.2026), 10.00 Uhr und Samstag (03.01.2026), 15.00 Uhr zunächst die Eingangstür aufzuhebeln. Als sie daran scheiterten, schlugen sie die Scheibe einer Balkontür ein und öffneten die Tür. Im Gebäude durchsuchten sie Schränke, ob sie etwas stahlen ist bislang nicht bekannt. An der Sattelstraße gelangten die Täter zwischen Dienstag (23.12.2025) und Montagmorgen (05.01.2026) auf unbekannte Weise in den Kindergarten. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Ermittlungen zum möglichen Diebesgut dauern an. An der Fiechtnerstraße brachen die Täter zwischen Montag (29.12.2025), 10.00 Uhr und Montag (05.01.2026), 07.00 Uhr die Eingangstür zu einem Kindergarten auf. Sie brachen gewaltsam weitere Türen im Gebäude auf und durchsuchten Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Am Spechtweg hebelten die Einbrecher zwischen Freitag (02.01.2026), 12.30 Uhr und Samstag (03.01.2026), 08.00 Uhr mehrere Fenster eines Gymnasiums auf. Im Gebäude brachen sie gewaltsam weitere Türen auf und beschädigten unter anderem weitere Fensterscheiben, Glastrennwände Musikinstrumente und Mobiliar. Der Schaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Ob sie etwas stahlen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. An der Hedwig-Dohm-Straße brachen die Täter zwischen Silvester, 14.10 Uhr und Samstag (03.01.2026), 16.15 Uhr in zwei Schulen ein, in dem sie mehrere Scheiben einwarfen. In den Schulen brachen sie weitere Türen auf und beschädigten unter anderem einen Getränkeautomaten. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang unklar. An der Fuchswaldstraße schlugen Einbrecher zwischen Montag (22.12.2025), 00.00 Uhr und Sonntag (04.01.2026), 11.15 Uhr das Fenster einer Grundschule ein. Sie brachen weitere Türen auf, durchwühlten und verwüsteten sämtliche Räume und zerstörten unter anderem Fernseher, Bildschirme und Tablets. An der Vogelrainstraße schlugen Unbekannte zwischen Samstag (03.01.2026), 18.00 Uhr und Montag (05.01.2026), 07.30 Uhr eine Fensterscheibe einer Schule ein und gelangten so in das Gebäude. Dort brachen sie weitere Türen auf. Die Ermittlungen zur möglichen Beute dauern an. An der Paracelsusstraße brachen die Täter zwischen Samstagmittag (03.01.2026) und Montag (05.01.2026), 08.00 Uhr in zwei Schulen ein, indem sie Fensterscheiben einschlugen. Im Gebäude brachen sie Spinde und Türen auf. Die Ermittlungen zu möglichem Diebesgut dauern an. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

