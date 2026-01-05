PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Artistin und Artist bei Vorstellung schwer verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Während einer Vorstellung des Weltweihnachtszirkus auf dem Cannstatter Wasen haben sich am Montagnachmittag (05.01.2026) zwei Artisten schwere Verletzungen zugezogen. Die 19 Jahre alte Frau und der 49 Jahre alte Mann boten gegen 16.15 Uhr in rund zehn Metern Höhe ihre Artistik Nummer dar, als beide aus bislang unbekannter Ursache auf den Boden stürzten. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt versorgten die Verletzten und brachten sie in Krankenhäuser. Bis zur Fortsetzung der Vorstellung wurden die Zuschauer vom Veranstalter aufgefordert sich in das Gastronomiezelt zu begeben. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den genauen Umständen des Absturzes aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

