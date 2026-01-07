POL-S: In Gemeindehaus eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Weilimdorf (ots)
Unbekannte sind am Freitag (02.01.2026) in ein Gemeindehaus an der Pirmasenser Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr zunächst eine Fensterscheibe einzuschlagen. Nachdem dies nicht gelang, hebelten sie eine Noteingangstüre zum Gemeindesaal auf. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.
