Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag (22.12.2025) und Montag (05.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Walheimer Straße sowie am Dienstag (06.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Fred-Uhlman-Straße eingebrochen. An der Walheimer Straße hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Fred-Uhlman-Straße brachen die Einbrecher zwischen 13.30 Uhr und 19.40 Uhr ein Fenster auf und stahlen Schmuck und Bargeld von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

