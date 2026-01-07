PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen/-Sillenbuch (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag (22.12.2025) und Montag (05.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Walheimer Straße sowie am Dienstag (06.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Fred-Uhlman-Straße eingebrochen. An der Walheimer Straße hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert Euro. An der Fred-Uhlman-Straße brachen die Einbrecher zwischen 13.30 Uhr und 19.40 Uhr ein Fenster auf und stahlen Schmuck und Bargeld von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

