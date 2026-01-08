Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weiterer Einbruch in Schule angezeigt - Täter verursachen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über die Weihnachtsferien (30.12.2025 bis 07.01.2026) in eine Schule an der Köstlinstraße eingebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Untergeschoss. Dort zerstörten sie ein Waschbecken sodass ein Rohrbruch entstand und das Untergeschoss geflutet wurde. Im Gebäude brachen sie weitere Türen und Schränke auf, durchwühlten sie und beschädigten in der Küche einen Herd sowie die Einrichtung im Lehrerzimmer. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

