PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Weiterer Einbruch in Schule angezeigt - Täter verursachen hohen Sachschaden - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Unbekannte sind über die Weihnachtsferien (30.12.2025 bis 07.01.2026) in eine Schule an der Köstlinstraße eingebrochen und eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Täter hebelten eine Terrassentür auf und gelangten so in das Untergeschoss. Dort zerstörten sie ein Waschbecken sodass ein Rohrbruch entstand und das Untergeschoss geflutet wurde. Im Gebäude brachen sie weitere Türen und Schränke auf, durchwühlten sie und beschädigten in der Küche einen Herd sowie die Einrichtung im Lehrerzimmer. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 07.01.2026 – 20:51

    POL-S: Auto überschlagen

    Stuttgart - Vaihingen (ots) - Ein 89 Jahre alter Mercedesfahrer hat sich am Mittwoch (07.01.2027) bei einem Verkehrsunfall in der Büsnauer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 89-Jährige fuhr gegen 16.20 Uhr in der Büsnauer Straße in Richtung Vaihingen. Auf Höhe der Hausnummer 98 kam er aus bislang unbekannten Gründen nach links ab, geriet auf eine Verkehrsinsel, kollidierte dort mit einem Verkehrszeichen und prallte seitlich gegen einen Ampelmast. Anschließend ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:49

    POL-S: In Gemeindehaus eingebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Weilimdorf (ots) - Unbekannte sind am Freitag (02.01.2026) in ein Gemeindehaus an der Pirmasenser Straße eingebrochen. Die Täter versuchten zwischen 12.30 Uhr und 15.00 Uhr zunächst eine Fensterscheibe einzuschlagen. Nachdem dies nicht gelang, hebelten sie eine Noteingangstüre zum Gemeindesaal auf. Im Gebäude brachen sie weitere Türen auf und durchsuchten mehrere Räume. Ob sie etwas erbeuteten, ist ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 15:21

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen/-Sillenbuch (ots) - Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Montag (22.12.2025) und Montag (05.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Walheimer Straße sowie am Dienstag (06.01.2026) in ein Mehrfamilienhaus an der Fred-Uhlman-Straße eingebrochen. An der Walheimer Straße hebelten die Täter ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Hundert ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren