Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rabiaten Dieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmorgen (07.01.2026) in einem Hotel an der Lautenschlagerstraße einen 25 Jahre alten Mann festgenommen, der einen Aktenordner gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt haben soll. Ein 46 jähriger Angestellter hatte den Mann gegen 11.00 Uhr über die Videoüberwachungsanlage beobachtet, in der Lobby gestellt und ihn bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten festgehalten. Als die Polizisten eintrafen, versuchte sich der 25 Jährige loszureißen und stieß hierbei den Angestellten zur Seite. Der Tatverdächtige flüchtete daraufhin in das erste Obergeschoss des Gebäudes, wo ihn die Beamten festnahmen. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten in dessen Rucksack mehrere fremde Kreditkarten sowie eine geringe Menge mutmaßlicher Betäubungsmittel. Gegen den 25 Jährigen lag zudem ein bestehender Haftbefehl vor, weshalb er anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

