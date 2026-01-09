Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Angepöbelt und beleidigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Montag (05.01.2026) an der S-Bahn Haltestelle Feuersee eine 41 Jahre alte Frau beleidigt und angepöbelt. Die Frau war gegen 10.50 Uhr am Gleis als der Unbekannte auf sie zukam und sie mit obszönen Beschimpfungen beleidigte und in ihre Richtung spuckte. Ein unbekannter Zeuge wurde auf die Situation aufmerksam begleitete die Frau in der Stadtbahn der Linie S6 nach Feuerbach, sodass der Unbekannte zwar mit in die Bahn einstieg aber von ihr abließ. An welcher Haltestelle der Täter ausstieg ist nicht bekannt. Er war zirka 45 bis 50 Jahre alt. Er hatte dunkle, kurze Haare und einen Vollbart mit grauen Strähnen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

