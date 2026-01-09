Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 26-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter Mann hat am Freitag (02.01.2026) vor einem Restaurant an der Eberhardtstraße eine 26 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau befand sich gegen 17.25 Uhr vor dem Restaurant, als sie der Unbekannte ansprach und nach Geschlechtsverkehr fragte. Hierbei berührte er sie unsittlich. Die Frau forderte den Unbekannten auf dies zu unterlassen, woraufhin er Richtung Rotebühlplatz davonlief. Der Mann war zirka 55 bis 65 Jahre alt. Er trug eine dunkle Mütze und einen Schal, eine dunkle Jacke und darunter einen roten Pullover. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +471189905778 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

