POL-S: Kinder entdecken Schlange im Neckar - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei Buben haben am Donnerstagnachmittag (08.01.2025) eine Einkaufstüte aus dem Neckar gezogen, in der sich eine tote exotische Schlange befand. Die beiden Jungen entdeckten die Plastiktüte kurz vor 16.00 Uhr zwischen der Wilhelmsbrücke und Theaterschiff am Ufer des Neckars. Von der Neugier getrieben, zogen sie die Tüte an Land und entdecken darin unter anderem zwei Messer sowie eine Tabak Box aus Plastik, in dem sich eine Schlange, möglicherweise eine Python befand. Daraufhin alarmierten sie die Polizei, welche die Schlange, die Verletzungen aufwies, an den Tiernotdienst übergab. Die Beamten haben die Ermittlungen zum ehemaligen Besitzer der Schlange aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

