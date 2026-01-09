Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Donnerstagnachmittag (08.01.2026) in der Rotenwaldstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Peugeot-Fahrer war gegen 16.00 Uhr aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Wildparkstraße unterwegs. Er überholte einen vor ihm in gleicher Richtung fahrenden Linienbus. Während des Überholvorgangs scherte der Peugeot-Fahrer auf die Gegenspur aus. Dort fuhr ein Bus der Linie 44 in Richtung Innenstadt. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, bremste dieser stark ab und wich nach rechts aus. Hierbei beschädigte er ein parkendes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

