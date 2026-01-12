Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 28-Jähriger versucht gefälschtes Rezept einzulösen

Stuttgart-Stadtgebiet (ots)

Polizeibeamte haben am Freitag (09.01.2026) in einer Apotheke an der Straße Hallschlag einen 28 Jahre alten Tatverdächtigen vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, ein gefälschtes Rezept abgegeben zu haben. Der Tatverdächtige betrat gegen 10.20 Uhr die Apotheke und wollte ein Krebsmedikament im Wert von mehreren Tausend Euro abholen. Da das Medikament nicht vorrätig war, vereinbarte die Apothekerin einen Abholtermin am Nachmittag. Nachdem der 28-Jährige weg war, stellten die Apothekerinnen fest, dass es offenbar gefälscht war und alarmierten die Polizei. Als der Tatverdächtige gegen 16.45 Uhr zurückkam, nahmen ihn die Polizisten vorläufig fest. Im Laufe des Freitags wurden in vier weiteren Apotheken mutmaßlich gefälschte Rezepte für teure Medikamente abgegeben aber nicht eingelöst. Die Ermittlungen nach möglichen weiteren Tätern und ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, dauern an. Der 28-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell