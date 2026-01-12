PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Poller umgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein Unbekannter hat mit seinem Fahrzeug am Samstagmittag (10.01.2026) an der Bubenhaldenstraße einen Steinpoller umgefahren und ist geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Poller befindet sich auf Höhe der Hausnummer 98 und wurde bei dem Unfall vollständig aus der Verankerung gerissen. Die Unfallzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr. Möglicherweise könnte ein Paketzustellerfahrzeug den Schaden von rund 500 Euro verursacht haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903800 beim Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

