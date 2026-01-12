Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Versuchter Tankstellenüberfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend (10.01.2026) versucht, eine Tankstelle an der Benzenäckerstraße zu überfallen. Eine 40 Jahre alte Angestellte verließ die Tankstelle gegen 22.10 Uhr nach Ladenschluss, als der Unbekannte sie von hinten überraschte. Er drückte ihr einen Gegenstand in den Rücken und forderte sie auf, die Tür aufzumachen. Als die 40-Jährige sich lautstark weigerte, flüchtete der Unbekannte ohne Beute. Der Täter war etwa 180 Zentimeter groß, schlank und in seinen Zwanzigern. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und einen blauen medizinischen Mund-Nasenschutz. Er sprach gesprochen deutsch. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 beim Raubdezernat zu melden.

