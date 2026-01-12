Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrausweisprüfer weggestoßen und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Mann ist am Samstagabend (10.01.2026) ohne gültigen Fahrschein unterwegs gewesen und hat bei einer Kontrolle einen 57 Jahre alten Fahrausweisprüfer weggestoßen um zu flüchten. Der 57-Jährige kontrollierte den Tatverdächtigen gegen 18.35 Uhr in einer Stadtbahn der Linie U1, die in Richtung Heslach unterwegs war und stellte fest, dass dieser keinen gültigen Fahrschein hatte. An der Haltestelle Uff-Kirchhof stieß der Unbekannte den Fahrausweisprüfer zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Er ist etwa 165 Zentimeter groß, 25 bis 30 Jahre alt, hat blondes lockiges Haar, einen blonden Vollbart und blaue Augen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

