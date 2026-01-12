Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Rettungswagen zusammengestoßen

Stuttgart-West (ots)

Ein Rettungswagen ist am Montag (12.01.2026) in der Schwabstraße mit einem Mitsubishi zusammengestoßen. Die Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 10.35 Uhr in der Schwabstraße Richtung Rotebühlstraße mit Sondersignal. An der Kreuzung zur Gutenberstraße stieß er mit einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die aus der Gutenbergstraße in die Schwabstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 43-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und ein weiterer Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell