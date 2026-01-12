POL-S: Mit Rettungswagen zusammengestoßen
Stuttgart-West (ots)
Ein Rettungswagen ist am Montag (12.01.2026) in der Schwabstraße mit einem Mitsubishi zusammengestoßen. Die Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 10.35 Uhr in der Schwabstraße Richtung Rotebühlstraße mit Sondersignal. An der Kreuzung zur Gutenberstraße stieß er mit einer 43 Jahre alten Frau zusammen, die aus der Gutenbergstraße in die Schwabstraße einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 43-jährige Fahrerin leichte Verletzungen zu. Die Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzte und ein weiterer Rettungswagen brachte sie zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
https://ppstuttgart.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell