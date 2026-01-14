PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Nach Unfall zusammengebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Dienstagnachmittag (13.01.2026) in der Neckarwiesenstraße. Eine 49 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr im Langwiesenweg unterwegs und wollte nach links in die Neckarwiesenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi in der Neckarwiesenstraße in Richtung Langwiesenweg. Auf Höhe der Einmündung fuhr er offenbar in Richtung Fahrbahnmitte, um ein abbiegendes Fahrzeug zu überholen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 49-Jährige nach links abgebogen sein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Mitsubishi-Fahrers zu beachten, weshalb beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Die Unfallbeteiligten sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten verschlechterte sich der Zustand des 72-Jährigen plötzlich erheblich. Er musste durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob sein Zustand mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

  • 14.01.2026 – 10:21

    POL-S: Einbrecher stehlen Marihuana aus Apotheke - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) in eine Apotheke an der Waldburgstraße eingebrochen und haben mehrere Kilogramm medizinisches Marihuana sowie 1.500 Euro Bargeld gestohlen. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr zunächst die Eingangstür zum Gebäude und anschließend die Tür zur Apotheke auf. Dort ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 11:44

    POL-S: Pfefferspray ins Gesicht gesprüht - 35-Jährigen ausgeraubt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) einem 35-Jährigen in der Klett-Passage Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und ihn anschließend ausgeraubt. Der 35-Jährige rauchte gegen 01.00 Uhr gemeinsam mit dem Unbekannten in der Klett-Passage Marihuana. Unvermittelt sprühte der Täter dem 35-Jährigen mutmaßlich Pfefferspray ...

    mehr
