POL-S: Nach Unfall zusammengebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Dienstagnachmittag (13.01.2026) in der Neckarwiesenstraße. Eine 49 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr im Langwiesenweg unterwegs und wollte nach links in die Neckarwiesenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi in der Neckarwiesenstraße in Richtung Langwiesenweg. Auf Höhe der Einmündung fuhr er offenbar in Richtung Fahrbahnmitte, um ein abbiegendes Fahrzeug zu überholen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die 49-Jährige nach links abgebogen sein, ohne die Vorfahrt des von links kommenden Mitsubishi-Fahrers zu beachten, weshalb beide Fahrzeuge im Kreuzungsbereich zusammenstießen. Die Unfallbeteiligten sicherten die Unfallstelle ab und verständigten die Polizei. Nach Eintreffen der Beamten verschlechterte sich der Zustand des 72-Jährigen plötzlich erheblich. Er musste durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Ob sein Zustand mit dem Unfall in Zusammenhang steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

