POL-S: Einbrecher stehlen Marihuana aus Apotheke - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) in eine Apotheke an der Waldburgstraße eingebrochen und haben mehrere Kilogramm medizinisches Marihuana sowie 1.500 Euro Bargeld gestohlen. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr zunächst die Eingangstür zum Gebäude und anschließend die Tür zur Apotheke auf. Dort durchsuchten sie die Räume und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

