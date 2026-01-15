PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwoch (14.01.2026) bei einem Unfall in der Stralsunder Straße Ecke Pforzheimer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr gegen 16.00 Uhr in der Stralsunder Straße Richtung Pforzheimer Straße. Hier bog sie nach links ab. Der 62-jährige Motorradfahrer fuhr in der Pforzheimer Straße und musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 14:42

    POL-S: Unbekannte greifen 17-Jährigen an - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Unbekannte haben am Dienstag (13.01.2026) an der Straße Hohlgraben einen 17-Jährigen angegriffen und leicht verletzt. Der 17-Jährige hielt sich gegen 17.40 Uhr an der Straße Holgraben auf, als er unvermittelt von zwei bis drei männlichen Personen angegriffen, geschlagen und beleidigt wurde. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizeibeamte fahndeten ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:31

    POL-S: Nach Unfall zusammengebrochen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Ost (ots) - Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls vom Dienstagnachmittag (13.01.2026) in der Neckarwiesenstraße. Eine 49 Jahre alte Seat-Fahrerin war gegen 16.00 Uhr im Langwiesenweg unterwegs und wollte nach links in die Neckarwiesenstraße abbiegen. Zur selben Zeit fuhr ein 72 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi in der Neckarwiesenstraße in Richtung Langwiesenweg. Auf Höhe der Einmündung fuhr er ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:21

    POL-S: Einbrecher stehlen Marihuana aus Apotheke - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Vaihingen (ots) - Unbekannte sind in der Nacht zum Dienstag (13.01.2026) in eine Apotheke an der Waldburgstraße eingebrochen und haben mehrere Kilogramm medizinisches Marihuana sowie 1.500 Euro Bargeld gestohlen. Die Täter brachen zwischen 18.30 Uhr und 07.00 Uhr zunächst die Eingangstür zum Gebäude und anschließend die Tür zur Apotheke auf. Dort ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren