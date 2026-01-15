Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein 62 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwoch (14.01.2026) bei einem Unfall in der Stralsunder Straße Ecke Pforzheimer Straße schwere Verletzungen zugezogen. Eine 21 Jahre alte Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr gegen 16.00 Uhr in der Stralsunder Straße Richtung Pforzheimer Straße. Hier bog sie nach links ab. Der 62-jährige Motorradfahrer fuhr in der Pforzheimer Straße und musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei stürzte er und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell