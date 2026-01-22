Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht
Bückeburg (ots)
(Thi) Die Polizei Bückeburg sucht den Verursacher einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch den 21.01.2026 zwischen 7:15 und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz an der Herminenstraße 25 ereignete.
Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädige durch das Ein- oder Ausparken aus einer Parklücke einen ordnungsgemäß abgestellten Hyundai einer 48-Jährigen.
Der Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt.
Zeugen und Hinweisgeber oder der Unfallverursacher selbst werden gebeten, sich bei der Polizei Bückeburg unter der 05722-28940 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
