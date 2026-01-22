Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw in Stolzenau

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am Samstag, 17. Januar 2026, gegen 22:45 Uhr, wurde der Polizei Stolzenau durch einen Zeugen gemeldet, daß mehrere Personen in der Stolzenauer Bahnhofstraße Knallkörper zünden würden. Weiterhin sei ein Pkw beschädigt worden. Die eingesetzten Funkstreifenwagen konnten in der Bahnhofstraße einen beschädigten Pkw Audi einer 24jährigen Stolzenauerin feststellen. An diesem war offensichtlich der linke Außenspiegel abgetreten worden. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Personen konnten nicht angetroffen werden.

Aufgrund der bezeichneten Umstände ist es möglich, daß weitere Personen von dem Handeln etwas mitbekommen haben und Angaben zu der unbekannten Personengruppe machen können.

Diese werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell