POL-NI: Liebenau - Dunkelblauer Audi Q 5 beschädigt - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Liebenau (ots)

(KEM) Am Dienstag, den 20.01.2026, zwischen 7.30 und 13.30 Uhr, ereignete sich polizeilichen Erkenntnissen Zufolge eine Verkehrsunfallflucht in Liebenau.

Der Unfallort ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge kommen die Parkplätze am Hallenbad, am Penny-Markt sowie an der Kirche in Frage.

Geschädigt ist eine 32-jährige Frau aus der SG Weser-Aue. Der Audi wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug hinten rechts beschädigt. Neben einer Einbeulung und diversen Kratzern war auch ein Einriss erkennbar. Der Schaden wurde vorläufig auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Marklohe unter 05021/924060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

