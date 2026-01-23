Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw auf Parkplatz aufgebrochen

Rinteln (ots)

(Gav) Im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 05:00 Uhr, bis Donnerstag, 22.01.2026, 19:30 Uhr, kam es auf einem Parkplatz an der Hamelner Straße (B 83) in Rinteln zu einem Diebstahl aus einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen bislang unbekannte Täter die hintere linke Fensterscheibe eines abgestellten VW Golf ein und entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum einen Klappspaten. Das Fahrzeug war auf einem frei zugänglichen, nicht beleuchteten Parkplatz abgestellt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Tatzeitraum gemacht haben oder Hinweise zur Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Rinteln unter der Tel. 05751 / 96460 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell