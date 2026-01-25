Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall

Auetal (ots)

(bae)Am 24.01.2026 um 16:15 Uhr kam es im Auetal, auf der K 68 zu einem Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Kalletaler wollte mit seinem BMW vom Borsteler Feld in den Schaumburger Weg abbiegen. Während des Abbiegevorgangs platzte ein Hinterreifen, so dass er ins Schleudern kam und gegen einen Baum stieß. Sowohl am Pkw, als auch am baum entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Der Kalletaler blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell