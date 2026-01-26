Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Samstag, den 24.01.2026, gegen 19:45 Uhr, bis Sonntag, den 25.01.2026, gegen 03:00 Uhr, kam es in der Straße "An der Stadtgrenze" in Nienburg (Weser), in Höhe der Hausnummer 73, zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Straße "An der Stadtgrenze" in Fahrtrichtung Hannoversche Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Pkw (Audi A4 Avant). Dabei wurde der geparkte Pkw im Bereich der vorderen Fahrerseite erheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Es ist davon auszugehen, dass auch das verursachende Fahrzeug, insbesondere im Front- bzw. rechten Fahrzeugbereich, nicht unerheblich beschädigt worden ist. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell