Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht Lange Straße, Rodenberg

Rodenberg (ots)

Verkehrsunfallflucht Lange Straße, Rodenberg

(hei) Am Samstag, dem 24.01.2026, in der Zeit von 14:15 Uhr bis 15:00 Uhr, kam es in Rodenberg, Lange Straße Höhe Hausnummer 20 zu einer Verkehrsunfallflucht. An einem dort geparkten roten Pkw Daimler Benz wurde die Stoßstange durch einen vermutlich weißen Pkw beschädigt. Es ist ein Schaden von ca. 500 Euro entstanden. Da der Unfall tagsüber stattgefunden hat, ist davon auszugehen, dass das Ereignis beobachtet worden ist. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 05723-74920 beim Polizeikommissariat Bad Nenndorf zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell