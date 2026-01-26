PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Erfolgsmeldung - Entwendete Zweiräder aufgefunden

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:50 Uhr an der BBS Nienburg am Berliner Ring zu einem Diebstahl eines Zweirades. Der 18-jährige Geschädigte hatte dieses im Bereich der Abstellanlagen mit einem Zahlenschloss gesichert abgestellt.

Nach Schulschluss stellte er fest, dass das Zweirad samt Schloss entwendet worden war. An dem Fahrrad war ein sogenannter Airtag angebracht. Die Ortung führte im Rahmen der Anzeigenaufnahme zunächst zu einer Kleingartenparzelle in der Straße "Sorenkamp" in Nienburg. Eine sofortige Nachsuche im Bereich verlief zunächst ohne Ergebnis.

Am Folgetag setzten Beamte des Fachkommissariats 2 der Polizeiinspektion Nienburg die Ermittlungen fort. Eine erneute Ortung bestätigte den zuvor festgestellten Standort. Nach Klärung der Pachtverhältnisse wurde eine Durchsuchung der betreffenden Parzelle durchgeführt.

Dabei konnte das entwendete Zweirad aufgefunden werden. Zudem stellten die Beamten ein weiteres, neuwertiges Pedelec sicher. An diesem befand sich am Speichenschloss ein offensichtlich durchtrennter Rest eines Kettenschlosses. Aufgrund der Gesamtumstände bestand der Verdacht, dass auch dieses Zweirad aus einer Straftat stammt.

Beide Fahrräder wurden sichergestellt und zur Polizeidienststelle verbracht.

Bereits am Vortag war ein weiterer Diebstahl an derselben Tatörtlichkeit angezeigt worden. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um das als Zufallsfund aufgefundene Pedelec.

Der entstandene Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich. Gegen einen 72-jährigen Beschuldigten aus Nienburg wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet.

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

