Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - PKW kollidiert frontal mit Baum

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 26.01.2026, gegen 19.30 Uhr kollidierte ein 58-jähriger Mindener an der Schaumburger Straße frontal mit einem Baum. Er wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Der Mann befuhr mit seinem BMW die Schaumburger Straße aus Richtung Dankersen kommend, als er in Höhe der Auebrücke aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen den Bordstein, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Der Mindener wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort untersucht. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Am PKW entstand massiver Schaden an der Front. Der Schaden wurde auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei gibt grundsätzlich folgende Präventionstipps bei Glätte und Schnee:

- Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren

- jederzeit ausreichend Abstand zu vorausfahrenden Fahrzeugenhalten

- vorausschauend und achtsam fahren

- nur sanft beschleunigen sowie frühzeitig und sanft bremsen und ruhig lenken

- Schnee und Eis vor Fahrtantritt vom Fahrzeug entfernen

