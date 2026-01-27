PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Bückeburg - PKW kollidiert frontal mit Baum

Bückeburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 26.01.2026, gegen 19.30 Uhr kollidierte ein 58-jähriger Mindener an der Schaumburger Straße frontal mit einem Baum. Er wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen ereignete sich der Verkehrsunfall wie folgt: Der Mann befuhr mit seinem BMW die Schaumburger Straße aus Richtung Dankersen kommend, als er in Höhe der Auebrücke aufgrund der winterglatten Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er prallte gegen den Bordstein, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am rechten Fahrbahnrand.

Der Mindener wurde durch eine RTW-Besatzung vor Ort untersucht. Er wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Transport ins Krankenhaus war nicht erforderlich.

Am PKW entstand massiver Schaden an der Front. Der Schaden wurde auf ca. 14.000 Euro geschätzt. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die Polizei gibt grundsätzlich folgende Präventionstipps bei Glätte und Schnee:

   -	Geschwindigkeit drastisch zu reduzieren
   -	jederzeit ausreichend Abstand zu vorausfahrenden 
Fahrzeugenhalten
   -	vorausschauend und achtsam fahren
   -	nur sanft beschleunigen sowie frühzeitig und sanft bremsen und 
ruhig lenken
   -	Schnee und Eis vor Fahrtantritt vom Fahrzeug entfernen

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.01.2026 – 15:07

    POL-NI: Erfolgsmeldung - Entwendete Zweiräder aufgefunden

    Nienburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 21.01.2026, kam es in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:50 Uhr an der BBS Nienburg am Berliner Ring zu einem Diebstahl eines Zweirades. Der 18-jährige Geschädigte hatte dieses im Bereich der Abstellanlagen mit einem Zahlenschloss gesichert abgestellt. Nach Schulschluss stellte er fest, dass das Zweirad samt Schloss entwendet worden war. An dem Fahrrad war ein sogenannter Airtag ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:04

    POL-NI: Körperverletzung nach Streitigkeiten in Diskothek

    Wiedensahl (ots) - (Gav) In der Nacht zu Sonntag, den 25.01.2026, kam es gegen 02:10 Uhr in der Hauptstraße in Wiedensahl, im Bereich des "Steuber's", zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zunächst innerhalb der Lokalität zu verbalen Streitigkeiten. In der Folge wurde das spätere Opfer im Außenbereich von mehreren bislang unbekannten Personen gemeinschaftlich geschlagen. ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 14:35

    POL-NI: Presseaufruf der Polizei - Einbruch in Einfamilienhaus in Hagenburg

    Hagenburg (ots) - (Buc) Im Hagenburger Baugebiet "Vorm Tore" kam es am Sonntag, den 25.01.2026, in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 18:50 Uhr, zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich durch gewaltsames Aufhebeln der Terrassentür Zutritt zu dem Wohnhaus. Im Inneren wurden diverse Schränke durchsucht. Nach derzeitigen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren