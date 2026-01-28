PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Stadthagen (ots)

(Thi) Am Dienstag den 27.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen kurz nach Mitternacht einen Pkw auf der Dülwaldstraße in Stadthagen.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der 19-jährige Opelfahrer aus Stadthagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird gegen den Halter ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser zuließ, dass sein Fahrzeug von einer Person geführt wurde, welche nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

