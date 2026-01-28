Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss
Stadthagen (ots)
(Thi) Am Dienstag den 27.01.2026 kontrollierten Beamte der Polizei Stadthagen gegen kurz nach Mitternacht einen Pkw auf der Dülwaldstraße in Stadthagen.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle fiel auf, dass der 19-jährige Opelfahrer aus Stadthagen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Zudem war er nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurden zwei Strafverfahren eingeleitet. Zudem wird gegen den Halter ein Strafverfahren eingeleitet, da dieser zuließ, dass sein Fahrzeug von einer Person geführt wurde, welche nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis war.
