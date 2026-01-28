Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Vereinsheim

Diepenau (ots)

(Thi) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Einbruchdiebstahl am Vereinsheim des MTV Diepenau.

Bislang unbekannte Täterschaft brach zwischen Samstagabend und Montagmorgen (24.-26.01.26) gewaltsam in das Vereinsheim am Amtshof 10 ein.

Auch wenn lediglich eine zweistellige Summe Bargeld entwendet wurde, liegt die Schadenshöhe im unteren 5-stelligen Bereich, da nicht nur die Eingangstür sondern auch Teile der Inneneinrichtung stark beschädigt wurden.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stolzenau unter der 05761-90200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell