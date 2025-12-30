Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Trickdiebe greifen in Kasse + Einbruch an Weihnachten + Büros durchsucht + Durch Kellertür eingedrungen + Bäckerei für Einbrecher geschlossen + Bargeld erbeutet + u.v.m.

Rosbach: Trickdiebe greifen in Kasse

Trickdiebe schlugen am Samstagabend (27.12.2025) gegen 18:25 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft in der Raiffeisenstraße in Ober-Rosbach zu. Zunächst verwickelte der Mann eine Mitarbeiterin in ein Gespräch. Danach zahlte er ein günstiges Produkt mit einem 50 EUR-Schein. Als die Mitarbeiterin die Kasse öffnete, fragte der Unbekannte nach Scheinen aus einem speziellen Jahr. Die Frage des Mannes, ob er die Scheine selbst überprüfen könne, verneinte die Mitarbeiterin. Nachdem die Begleiterin des Mannes mit einer Jacke zur Kasse kam und die Kassiererin sowie eine weitere Angestellte ablenkte, griff der Unbekannte in die Kasse und stahl 100 EUR. Unmittelbar danach verließ das Pärchen den Laden. Der fehlende Geldbetrag fiel bei der Abrechnung zu Geschäftsschluss auf. Der Mann hatte laut Zeugen einen dunklen Teint und sei schick gekleidet gewesen. Er hatte einen glatt gekämmten Seitenscheitel. An den Seiten waren die Haare kurz rasiert. Bekleidet war der Mann mit einer beigefarbenen Jacke und einer braunkarierten Hose. Die Frau hatte ebenfalls einen dunklen Teint und wird auf Ende 40 oder Anfang 50 Jahre alt geschätzt. Auch sie war schick gekleidet. Sie hatte eine schlanke Statur, trug goldene Ohrringe und hatte dunkelbraune, hochgesteckte Haare. Bekleidet war sie mit einer weißen Steppjacke mit Fellkragen und Kapuze. Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise zu Tat geben können oder denen das beschriebene Diebespärchen bekannt ist, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Vilbel: Einbruch an Weihnachten

Am 1. Weihnachtstag (Donnerstag, 25.12.2025) stiegen Einbrecher zwischen 12:00 Uhr und 22:00 Uhr über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Homburger Straße ein. Bei ihrer Suche nach Wertgegenständen ließen sie verschiedene Schmuckstücke mitgehen. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, können sich unter der Rufnummer 06031 6010 mit der Friedberger Kripo in Verbindung setzen.

Büdingen: Büros durchsucht

Am frühen Morgen des 2. Weihnachtstages (Freitag, 26.12.2025) verschafften sich Einbrecher über ein Fenster Zutritt zu einem Firmengebäude "Am Klosterkopf" in Eckartshausen. Sie durchsuchten sämtliche Büroräume. Bislang ist nicht bekannt, ob die Täter etwas entwendeten. Die Tat ereignete sich gegen 04:15 Uhr. Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Altenstadt: Durch Kellertür eingedrungen

Durch eine Kellertür gelangten Einbrecher im Zeitraum von Donnerstag, 18.12.2025, 14:00 Uhr bis Donnerstag, 25.12.2025, 16:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Altenstadt. Dort erbeuteten sie unter anderem Schmuck und einen Werkzeugkasten. Die Kripo Friedberg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Nidda: Bäckerei für Einbrecher geschlossen

Die Tür einer Bäckerei in der Parkstraße in Geiß-Nidda erwies sich an Weihnachten für Einbrecher als zu stabil. Zwischen Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025), 16:00 Uhr und dem 1. Weihnachtstag (Donnerstag, 25.12.2025), 17:00 Uhr versuchten Unbekannte eine Zugangstür zur Bäckerei aufzubrechen. Trotz aller Versuche hielt die Tür stand, sodass die Täter ohne Beute abziehen mussten. Zeugenhinweise nimmt die Friedberger Kriminalpolizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Ober-Mörlen: Bargeld erbeutet

An Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025) beschädigten Einbrecher ein Fenster eines Einfamilienhauses im Milanweg in Langenhain-Ziegenberg. In der Zeit zwischen 16:30 Uhr und 21:50 Uhr stiegen die Täter in das Wohnhaus ein und durchwühlten mehrere Räume. Dabei ließen sie Bargeld mitgehen. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind an Heiligabend in Langenhain verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise bitte unter der Rufnummer 06031 6010 an die Kripo in Friedberg.

Butzbach: Wohnungstür hält stand

In einem Mehrfamilienhaus "Zur Froschau" in Butzbach versuchten Unbekannte am Montag (22.12.2025) zwischen 17:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Tür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand. Zeugenhinweise erbittet die Friedberger Kripo unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Einstieg durch Kellerfenster

Im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 11:30 Uhr bis Sonntag, 21.12.2025, 13:00 Uhr verschafften sich Einbrecher durch ein Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus im "Grüner Weg" in Bad Vilbel. Sie öffneten im Haus mehrere Schubladen und entwendeten Münzgeld. Unter der Telefonnummer 06031 6010 können Hinweisgeber Kontakt zur Kriminalpolizei aufnehmen.

Büdingen: Schloss geknackt

Gegen 18:10 Uhr knackten Unbekannte am 2. Weihnachtstag (Freitag, 26.12.2025) auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Düdelsheimer Straße das Schloss eines Containers. Ob etwas aus dem Container gestohlen wurde, ist bislang noch nicht bekannt. Verdächtige Beobachtungen können der Büdinger Polizeistation unter Tel.: 06042 96480 gemeldet werden.

