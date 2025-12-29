Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Einbruch in Imbissbude + In Schule eingestiegen + Diesel abgezapft + Scheiben eingeschlagen + Tor beschädigt +

Giessen (ots)

Marburg: Einbruch in Imbissbude

Ein Dieb verschaffte sich "Am Kaufmarkt" in Wehrda gewaltsam Zutritt zu einer Imbissbude. Dort durchsuchte er mehrere Schränke und Fächer und ließ Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Montag (22.12.2025), 19:50 Uhr und Dienstag (23.12.2025), 09:30 Uhr. Hinweise nimmt die Marburger Polizei unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Kirchhain: In Schule eingestiegen

Unbekannte beschädigten im Zeitraum von Freitag, 19.12.2025, 17:00 Uhr bis Dienstag, 23.12.2025, 10:45 Uhr ein Fenster des Verwaltungsgebäudes der Alfred-Wegener-Schule in Kirchhain und stiegen so in das Gebäude ein. Derzeit kann nicht gesagt werden, ob die Täter Beute machten. Zeugen können sich telefonisch unter 06421 4060 an die Kripo Marburg wenden.

Stadtallendorf: Diesel abgezapft

Dieseldiebe knackten in der Zeit zwischen Samstag, 20.12.2025, 14:00 Uhr und Montag, 22.12.2025, 07:00 Uhr den Tank einer Daimler-Sattelzugmaschine. Diese war auf einem Schotterplatz in der Philipp-Dux-Straße in Stadtallendorf abgestellt. Die Unbekannten zapften zwischen 150 Liter und 200 Liter Dieselkraftstoff ab. Hinweise bitte an die Polizei in Stadtallendorf (Tel.: 06428 93050).

Marburg: Scheiben eingeschlagen

Auf dem Besucherparkplatz des Universitätsklinikums in der Baldingerstraße beschädigte ein Unbekannter eine Scheibe eines schwarzen Skoda Fabia. Anschließend griff er sich vom Beifahrersitz einen Korb, in dem sich unter anderem eine Geldbörse befand. Der Tatzeitraum kann auf den 1. Weihnachtsfeiertag (Donnerstag, 25.12.2025) zwischen 13:25 Uhr und 16:50 Uhr eingegrenzt werden. Am selben Tag zerstörte ein Dieb im Ginsterweg in Marbach eine Seitenscheibe eines schwarzen VW Golf. Hier entwendete der Täter eine Handtasche mit Portemonnaie und E-Reader. Die Tatzeit liegt zwischen 18:15 Uhr und 21:00 Uhr. In beiden Fällen erbittet die Marburger Polizei Hinweise unter Tel.: 06421 4060.

Stadtallendorf: Tor beschädigt

Im Zeitraum zwischen Heiligabend (Mittwoch, 24.12.2025, 12:00 Uhr) und dem 2. Weihnachtsfeiertag (Freitag, 26.12.2025), 11:00 Uhr beschädigten Unbekannte auf einem Firmengelände in der Rheinstraße ein Tor eines Lagerbereichs und verschafften sich so Zutritt. Bislang ist unklar, ob sie etwas entwendeten. Hinweise nimmt die Polizei in Stadtallendorf telefonisch unter 06428 93050 entgegen.

