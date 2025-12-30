Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: MARBURG-BIEDENKOPF: + Einbruchsversuch scheitert + Rettungsdienst mit Reizstoff besprüht +

Giessen (ots)

Marburg: Einbruchsversuch scheitert

Unbekannte drangen im Zeitraum zwischen Dienstag (23.12.2025), 17:00 Uhr und Montag (29.12.2025), 09:00 Uhr in ein Bürogebäude in der Biegenstraße ein. Im ersten Stock versuchten sie die Zugangstür zu einem Büro aufzubrechen. Die Eingangstür hielt den Aufbruchsversuchen jedoch stand, sodass die Täter ohne Beute blieben. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Marburg unter Tel.: 06421 4060 entgegen.

Marburg: Rettungsdienst mit Reizstoff besprüht

Zwei Mitarbeiter eines Rettungsdienstes kümmerten sich am Montag (29.12.2025) gegen 14:20 Uhr im Steinweg um eine desorientiert wirkende Frau. Während des Gesprächs zog die 27-Jährige ein Reizstoffsprühgerät aus ihrer Jackentasche und sprühte damit einem der Sanitäter ins Gesicht. Danach flüchtete sie zu Fuß in Richtung Pilgrimstein. Eine Streife der Marburger Polizei nahm die 27-Jährige kurze Zeit später in der Nähe der Universitätsbibliothek fest. Später erfolgte die Vorstellung in einer psychiatrischen Klinik. Ein Arzt ordnete dort die Aufnahme an. Die durch den Reizstoff erlittenen Verletzungen des Sanitäters mussten in einer Klinik versorgt werden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell