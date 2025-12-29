Mittelhessen: WETTERAUKREIS: + Zeuge bemerkt Einbrecher + Durch Terrassentür eingedrungen + Nerzmantel gestohlen + Einbrecher flüchten + Bargeld und Schmuck erbeutet + Einbrecher geben auf +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Giessen (ots)

Karben: Zeuge bemerkt Einbrecher

Ein Zeuge bemerkte am Samstagabend (27.12.2025) kurz vor 18:30 Uhr im Frankenweg in Petterweil einen Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus. Der Täter hatte zuvor die Scheibe der Terrassentür zerstört. Als der Unbekannte den Zeugen wahrnahm, flüchtete er aus dem Haus. Ob er Beute machte, ist derzeit noch nicht bekannt. Laut Zeugenaussage ist der Einbrecher circa 180 cm groß und trug eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Wintermütze. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeugen, denen die beschriebene Person am Samstagabend in Petterweil aufgefallen ist oder die andere verdächtige Beobachtungen gemacht haben (Tel.: 06031 6010).

Wöllstadt: Durch Terrassentür eingedrungen

Einbrecher drangen am Samstag (27.12.2025) durch die Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Oderstraße in Nieder-Wöllstadt ein. Zwischen 15:00 Uhr und kurz vor Mitternacht durchsuchten sie mehrere Räume und öffneten dabei Schränke und Schubladen. Bislang konnte nicht festgestellt werden, dass etwas gestohlen wurde. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Friedberger Kripo in Verbindung zu setzen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Nerzmantel gestohlen

In der Vogelsbergstraße in Bad Vilbel stieg ein Einbrecher in ein unbewohntes Einfamilienhaus ein. Der Täter durchsuchte mehrere Räume und ließ einen Nerzmantel mitgehen. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (26.12.2025), 10:05 Uhr und Samstag (27.12.2025), 11:00 Uhr. Hinweise nimmt die Kripo Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Ortenberg: Einbrecher flüchten

Am Freitagabend (26.12.2025) beschädigten zwei Einbrecher kurz vor 21:30 Uhr eine Fensterscheibe eines Wohnhauses in der Glauburgerstraße in Bleichenbach. Mindestens einer der Täter kletterte durch das Fenster in das Einfamilienhaus. Was genau gestohlen wurde, ist bisher noch nicht bekannt. Anschließend flüchtete das Duo in Richtung Kindergarten. Ein Täter trug eine schwarze Jacke, der andere eine braue Jacke mit Tarnmuster. Wem sind die beiden Personen aufgefallen? Wer kann Hinweise zu Tat geben? Zeugen können sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg wenden.

Niddatal: Bargeld und Schmuck erbeutet

Den 2. Weihnachtsfeiertag (Freitag, 26.12.2025) nutzten Einbrecher, um in ein Einfamilienhaus in der Solmser Straße in Assenheim einzudringen. Nachdem ein Fenster mehreren Aufbruchsversuchen standhielt, zerstörten die Täter die Glasscheibe eines anderen Fensters. Sie durchsuchten mehrere Zimmer und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Der Tatzeitraum liegt zwischen 11:50 Uhr und 20:30 Uhr. Die Friedberger Kriminalpolizei erbittet Hinweise von Zeugen, die Auffälligkeiten wahrgenommen haben (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Einbrecher geben auf

Im Zeitraum von Freitag (19.12.2025) bis Donnerstag (25.12.2025) versuchten Unbekannte in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bergstraße in Bad Vilbel zu gelangen. Nachdem Aufbruchsversuche an zwei Fenstern scheiterten, gaben die Täter auf und zogen ohne Beute ab. Hinweise bitte an die Kripo Friedberg (Tel.: 06031 6010).

