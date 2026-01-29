PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst/Heuerßen - Verkehrsunfall ohne Versicherungsschutz

Lindhorst (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 6.38 Uhr wurde die Polizei Stadthagen zu einem Verkehrsunfall an der Kobbenser Straße in Lindhorst/Heuerßen gerufen.

Ein 22-Jähriger aus der SG Lindhorst kam ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge aufgrund von Schneeverwehungen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am PKW entstand leichter Sachschaden an der Beifahrerseite, er war jedoch noch fahrbereit. Um die Unfallstelle zu räumen, wurde der Verkehrsunfall in Absprache mit dem 22-Jährigen nach Sichtung der Unfallstelle und der Beschädigungen am PKW und am Baum anschließend an der Straße Auf der Bult weiter aufgenommen. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab dann jedoch den Hinweis, dass das Fahrzeug aktuell über keinen Versicherungsschutz mehr verfügt.

Die Polizeibeamten leiteten deshalb ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 29.01.2026 – 08:15

    POL-NI: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

    Bückeburg (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 16:50 Uhr, kam es im Kreisverkehr Hans-Neschen-Straße / Kreuzbreite (K 10) in Bückeburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Ein 48-jähriger Fahrzeugführer eines VW Crafter aus Porta Westfalica beabsichtigte in den Kreisverkehr einzufahren und missachtete dabei die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr befindlichen 20-jährigen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 08:11

    POL-NI: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

    Rodenberg (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, 27.01.2026, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 28.01.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Grover Straße, Höhe Hausnummer 68, in Rodenberg zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte einen Seat Leon mit einem spitzen Gegenstand über die gesamte Länge der Fahrerseite. Der entstandene Schaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 07:04

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg sucht mögliche Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die sich auf einer Parkfläche Am Bärenfallgraben in Nienburg ereignet hat. Eine 22-jährige Nienburgerin hatte ihren blauen Opel Corsa am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr dort geparkt. Als sie am Mittwoch gegen 13.45 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Schäden in Form von Kratzern und einer Beule an der linken ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren