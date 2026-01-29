Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lindhorst/Heuerßen - Verkehrsunfall ohne Versicherungsschutz

Lindhorst (ots)

(KEM) Am Mittwoch, den 28.01.2026, gegen 6.38 Uhr wurde die Polizei Stadthagen zu einem Verkehrsunfall an der Kobbenser Straße in Lindhorst/Heuerßen gerufen.

Ein 22-Jähriger aus der SG Lindhorst kam ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge aufgrund von Schneeverwehungen mit seinem VW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht verletzt. Am PKW entstand leichter Sachschaden an der Beifahrerseite, er war jedoch noch fahrbereit. Um die Unfallstelle zu räumen, wurde der Verkehrsunfall in Absprache mit dem 22-Jährigen nach Sichtung der Unfallstelle und der Beschädigungen am PKW und am Baum anschließend an der Straße Auf der Bult weiter aufgenommen. Eine Abfrage im polizeilichen Auskunftssystem ergab dann jedoch den Hinweis, dass das Fahrzeug aktuell über keinen Versicherungsschutz mehr verfügt.

Die Polizeibeamten leiteten deshalb ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein und untersagten dem 22-Jährigen die Weiterfahrt.

