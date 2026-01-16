Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Drohnenüberflug

Greiz (ots)

Hohenleuben. Am 16.01.2026 gegen 01:00 Uhr stellten Beamte der Polizei Greiz bei einer Streifenfahrt um das Gelände der Justizvollzugsanstalt eine Drohne fest, die den Bereich des Gefängnisses überflog. Als der Drohnenführer mutmaßlich via Bildübertragung feststellte, dass seine Drohne bemerkt wurde, entfernte sich das Fluggerät und konnte nicht mehr ausgemacht werden. Die Haftanstalt wurde informiert und alle Außenbereiche der JVA auf mögliche Schmuggelware abgesucht. Sowohl innerhalb als auch außerhalb der Gefängnismauer konnte nichts Verdächtiges aufgefunden werden. Ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen des Verstoßes gegen die Luftverkehrsordnung wurde eingeleitet. (BF)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell